ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Как рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб оказался причастен 40-летний гражданин РФ, уроженец Черниговской области УССР. Мужчина в 2024 году на Украине через Telegram установил контакт с представителем СБУ. В этом году он по заданию куратора в рамках гуманитарного обмена въехал в Россию для подготовки и проведения диверсионно-террористической деятельности.

Готовилась диверсия на газопроводе на территории Майского района Кабардино-Балкарии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий диверсанта задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (подготовка к диверсии), части 1 статьи 222 (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), статьи 275 (госизмена) УК РФ. Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда задержанный арестован.

Мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

При этом, как предупредили в ФСБ, спецслужбы Украины не снижают активности, они ищут в Сети потенциальных исполнителей диверсий. Там напомнили, что все, кто дал согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и наказаны.

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