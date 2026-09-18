Участник «Героев Подмосковья»: наставник помогает профессионально развиваться

Участник программы «Герои Подмосковья», заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в г. о. Балашиха Илья Агафонов рассказал, насколько наставник реально влияет на профессиональное становление.

Наставником ветерана СВО стал глава Балашихи Сергей Юров.

«Сергей Геннадиевич не просто курирует меня формально, а действительно участвует в моем развитии как управленца», — сказал Агафонов.

По словам Агафонова, влияние наставника на профессиональное становление сложно переоценить — оно очень существенное.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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