В Лыткарине на мясоперерабатывающем заводе открыли пожарную команду

Добровольная пожарная команда начала работу на Лыткаринском мясоперерабатывающем заводе для повышения безопасности производства, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Добровольная пожарная команда 16 сентября начала работу на территории ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод». Подразделение создали для укрепления промышленной безопасности и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

В открытии участвовали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области по ГПС полковник внутренней службы Алексей Логинов и заместитель главы городского округа Лыткарино Владимир Бобышев.

Добровольцы прошли профессиональное обучение. Предприятие закупило для команды мобильный комплекс комбинированного пожаротушения, средства индивидуальной защиты, пожарные рукава и системы связи. Сотрудники также будут регулярно проходить тренировки и инструктажи, а добровольцам предусмотрено материальное стимулирование.

По поручению начальника Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майора внутренней службы Алексея Павлова Алексей Логинов вручил благодарственное письмо генеральному директору завода Татьяне Даниленко в связи с открытием добровольной пожарной команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.