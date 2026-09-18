Володин проголосовал на выборах в пятницу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в первый день голосования.

Политик пришел на участок в костюме, взял бюллетень, отправился с ним в кабинку, а потом бросил его в урну для голосования.

«Не будьте равнодушными. Равнодушие — это самое плохое. Найдите время, чтобы прийти 18, 19, 20 сентября на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что от решения каждого зависит будущее страны.

Выборы проходят в стране с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок, россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.

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