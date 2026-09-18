Школьники Подмосковья пройдут онлайн-курс по финансовой грамотности

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников и студентов колледжей начнется в Подмосковье 22 сентября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности стартует 22 сентября. К занятиям приглашают школьников 5–11-х классов, а также студентов техникумов и колледжей.

Проект поможет подросткам сформировать навыки осознанного финансового поведения. Обучение построено на практических кейсах и интерактивных упражнениях: участники научатся распоряжаться деньгами, оценивать риски и разбираться в современных финансовых инструментах.

Программа включает пять тематических модулей по 4–6 уроков. Участники изучат темы от истории денег до основ инвестирования. Каждый модуль представлен как отдельная история с персонажем и локацией.

Для участия необходимо выбрать урок, дату и время в расписании или каталоге, а затем зарегистрироваться. Подключиться можно самостоятельно или группой, например классом. Все участники получат сертификаты.

Ближайший урок по теме «Вселенная цифрового рубля» пройдет 22 сентября. Регистрация и подробная информация доступны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.