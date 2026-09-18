Около 2,7 тыс волонтеров будут помогать жителям Подмосковья на выборах

Около 2,7 тыс. волонтеров будут помогать жителям Подмосковья проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

Это активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», которые прошли конкурсный отбор и специальное обучение.

Всего на платформе «Волонтеры Подмосковья» и Добро.РФ было подано 3,7 тыс. заявок из всех муниципалитетов Подмосковья. Отобраны порядка 2,7 тыс. волонтеров: 1,5 тыс. из них распределены по избирательным участкам с наибольшим потоком людей, еще 1,2 тыс. вошли в оперативный резерв.

Волонтеры в случае необходимости будут помогать на участках пожилым людям, маломобильным гражданам, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям с маленькими детьми.

Для удобства жителей на региональном портале госуслуг был разработан сервис «Волонтеры на избирательном участке». Через него можно было заранее направить заявку, чтобы волонтеры могли встретить человека у входа на УИК и сопроводить на всех этапах голосования.

Оператором волонтерского корпуса в регионе является министерство информации и молодежной политики Московской области.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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