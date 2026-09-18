Песков объяснил передачу активов Auchan и Nestle во внешнее управление

Кремль: Auchan и Nestle попали под управление из-за ударов по России

Одним из факторов передачи российских активов французского Auchan и швейцарской Nestle во временное управление стало то, что собственники компаний находятся в европейских странах, которые российские власти относят к недружественным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК .

По словам Пескова, при принятии решения учитывалось, что речь идет о компаниях из европейских стран, которые сейчас, по оценке российских властей, активно вовлечены в конфликт вокруг Украины.

«Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран», — сказал представитель Кремля, добавив, что учитывались также другие факторы «рабочего характера».

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» переданы 100% долей российских структур Auchan и «Лемана ПРО», а также 100% акций ООО «Нестле Россия».

РБК уточняет, что в случае Nestle решение также затрагивает российскую компанию «Нестле Кубань». Временное управление означает передачу управляющей организации полномочий собственника, однако распоряжаться переданным имуществом она не может.

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