Выставка «Магия маленького пространства» открылась в Электростали

Выставка авторских румбоксов архитектора и педагога Вероники Барановой открылась 17 сентября в выставочном зале имени О. А. Коняшина в Электростали и будет работать до 17 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном зале имени О. А. Коняшина в Электростали 17 сентября открылась выставка «Магия маленького пространства». В экспозицию вошло более 20 авторских румбоксов, созданных архитектором и педагогом Вероникой Александровной Барановой.

Каждая миниатюрная диорама представляет отдельную историю со своим настроением и характером. Посетители увидят швейную мастерскую, маленький магазин, кафе, мастерскую художника и новогоднюю деревню. Старая гитара в работах мастера превращается в жилой дом, а полка с чердака — в комнату старинного замка.

Центральным экспонатом стал детализированный магазин новогодних игрушек. Выставка будет работать до 17 октября. Возрастное ограничение — 6+.

Информация и билеты доступны на сайте выставочного зала имени О. А. Коняшина.

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