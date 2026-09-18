Явка на выборах в Госдуму РФ составила 10,41% на 14:00

Явка на выборах в Государственную думу РФ в целом по стране составила 10,41% на 14:00, сообщает ЦИК.

На 12:00 явка по России была 6,48%.

На выборах уже проголосовали заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в дни голосования на избирательных участках будут работать почти 400 тыс. наблюдателей от кандидатов, партий и общественных палат.

Выборы проходят в стране с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок, россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.

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