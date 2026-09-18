Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов отметил особую важность выборов в 2026 году

Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов отдал свой голос на УИК № 2171 в городе Куровское, отметив особую важность выборов в текущем году, сообщает пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Выборы в Государственную думу впервые проходят в условиях проведения специальной военной операции, поэтому нам очень важно показать нашим ребятам, которые на фронте, единство и надежность тыла. А всем недругам — легитимность всех исторических процессов, которые проходят в нашей стране. И, конечно, голосуя, мы берем на себя ответственность за развитие Подмосковья, всей России, и, самое главное — за будущее наших детей и наших внуков», — сказал Живцов.

Депутат Мособлдумы выразил уверенность, что выборы пройдут на высоком уровне, в них примет участие большое количество людей.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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