Россиянка рассказала о сложностях при получении ВНЖ в Турции

Живущая в Турции россиянка назвала справку о несудимости и требования к накоплениям главными сложностями при оформлении вида на жительство, сообщает «Царьград» .

Россиянка, живущая в Турции, описала трудности при подаче документов на вид на жительство в блоге «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Блогерша рассказала, что справку об отсутствии судимости в России стоит оформлять заранее: на этом этапе могут возникнуть непредвиденные сложности. Еще одним препятствием стали требования к сумме на банковском счете.

На каждого взрослого заявителя нужно подтвердить 500 долларов за месяц проживания, на ребенка — 250 долларов. Семье из двух взрослых и ребенка потребуется 1,2 тысячи долларов ежемесячно. При оформлении ВНЖ на два года сумма составит 30 тысяч долларов.

«Самые неприятные моменты для нас пока оказались именно те, о которых мы заранее не подумали», — заключила автор блога.

По ее словам, остальные этапы проходят спокойнее: страховка и налог стоят недорого, а большую часть документов удается собрать без серьезных проблем.

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