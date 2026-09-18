Нарколог Исаев: безалкогольное пиво может усилить тягу к спиртному у зависимых

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев заявил, что безалкогольное пиво и вино в большинстве случаев противопоказаны людям с алкогольной зависимостью в ремиссии. Вкус, запах, вид бутылки и ритуал употребления могут вызвать тягу к спиртному даже без этанола.

«Переход на деалкоголизированные напитки — это, конечно, не метод борьбы с алкоголизмом с научной точки зрения. В целом, безалкогольные напитки могут как помочь, так и навредить. Для некоторых людей они действительно могут оказаться полезными. Безалкогольные аналоги позволяют сохранить привычные социальные ритуалы, например, во время праздников или встреч с друзьями — без употребления этанола. Для некоторых людей это снижает ощущение ограничений и помогает легче придерживаться трезвости», — отметил врач.

Исаев пояснил, что решение об употреблении таких напитков нужно принимать индивидуально. Для людей, которые контролируют ситуацию и хотят сократить долю алкоголя, альтернатива может быть полезна, однако она не заменяет лечение зависимости.

«У некоторых пациентов это, наоборот, увеличивает риск срыва. Именно поэтому решение о том, стоит ли использовать безалкогольные напитки, должно приниматься индивидуально. Могу сказать, основываясь на практике, что в большинстве случаев зависимым людям в ремиссии даже безалкогольные напитки противопоказаны. После безалкогольного пива или вина у них появляется настоящее желание выпить. Если же человек в целом контролирует ситуацию и сам хочет снизить долю алкоголя, безалкогольная альтернатива может помочь ему в этом. Но лечение алкогольной зависимости строится совсем на других принципах. Безалкогольные напитки могут быть лишь дополнительным бытовым инструментом для некоторых пациентов, но никак не заменой полноценного лечения», — заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.