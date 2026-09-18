В Солнечногорске впервые голосующим вручают памятные подарки

Молодые избиратели, впервые пришедшие на выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы в Солнечногорске 18 сентября, получают памятные подарки с символикой округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодым людям, которые впервые голосуют на избирательных участках в Солнечногорске, вручают памятные подарки. В набор входят обложка для паспорта с изображением маяка — известного арт-объекта округа, 3D-стикеры и паспорт активного гражданина.

Жительница Солнечногорска Алиса Леонтенкова впервые проголосовала на участке в школе № 2. Девушка заранее изучила информацию о кандидатах и отметила доброжелательность членов избирательной комиссии.

«Я голосую в первый раз. Это важно, потому что каждый из нас вносит лепту в общее будущее. Благодаря информации о кандидатах выбрать было несложно. Атмосфера на участке очень приветливая, заботливая, добрая», — поделилась Алиса Леонтенкова.

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы стартовали в Солнечногорске 18 сентября и продлятся три дня. Участки открыты с 8:00 до 20:00, также доступно дистанционное голосование.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.