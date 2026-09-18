В Крыму сократили сроки диагностики рака и болезней сердца

В Крыму консультацию при подозрении на рак или болезни сердца проводят за три рабочих дня, исследования — за семь дней. Власти также развивают профилактику и выездные осмотры, сообщает «Крымская газета» .

Хронические неинфекционные болезни составляют более 60% всех заболеваний и остаются главной причиной инвалидности и смертности, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров. С начала года число пациентов с онкопатологией под диспансерным наблюдением выросло почти на 10 тысяч человек — в том числе благодаря улучшению диагностики.

«Если раньше уровень запущенности, то есть третья-четвертая стадия, составлял более 50%, то сегодня мы стремимся к тому, чтобы 70% случаев выявлялись на ранних этапах», — сказал Алексей Натаров.

Представитель страховой медицинской организации Ольга Каялова сообщила, что консультацию специалиста при подозрении на онкологию или сердечно-сосудистые заболевания назначают в течение трех рабочих дней, исследования проводят за семь дней, лечение начинают в первые семь дней после диагноза. В 2026 году организация оперативно помогла 500 пациентам с такими заболеваниями.

По данным Натарова, 98% пациентов получают необходимые лекарства в полном объеме. Остальные случаи связаны с подбором дозировки, изменением веса у детей или нежелательными реакциями на препараты.

Страховые представители сделали 20 тысяч звонков жителям, не прошедшим диспансеризацию; 7% опрошенных отказались от профилактических обследований. В Крыму также постепенно возобновляют выездную диспансеризацию на предприятиях и проводят осмотры маломобильных пациентов в круглосуточных стационарах.

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