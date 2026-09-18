Депутат совета депутатов г. о. Чехов, боксер Денис Лебедев второй раз посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. По его словам, как и в прошлый раз, работа в ЦОН выстроена четко и слаженно, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Я посмотрел в центре, как работают избирательные участки в Серпухове, Подольске, Чехове. Не увидел ничего такого, что бы мне не понравилось. Все проходит без каких-либо происшествий, люди спокойно делают свой выбор. Чувствуются атмосфера праздника», — сказал Лебедев.

Как уточнил боксер, он еще не проголосовал, но сделает это в последний день выборов — 20 сентября.

«Мы пойдем голосовать всей семьей в воскресенье, как это было в моей юности — с детьми, с женой. Я всегда ходил на выборы вместе с папой и мамой», — отметил депутат.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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