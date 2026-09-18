На трассе М-1 в Подмосковье отработали ликвидацию последствий ДТП

Экстренные и дорожные службы провели на 66-м км трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье межведомственные учения по ликвидации последствий условного ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Межведомственные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на 66-м км трассы М-1 «Беларусь» в Московской области. В тренировке участвовали сотрудники госкомпании «Автодор», подразделений МЧС России, региональной Госавтоинспекции, пожарно-спасательных служб, скорой помощи и подрядных организаций.

По легенде учений легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне, а разлив топлива привел к условному возгоранию машины. Из-за аварии на участке образовался затор.

Спасатели деблокировали и извлекли пострадавшего, после чего передали его бригаде скорой помощи. Пожарные ликвидировали условное возгорание, а сотрудники Госавтоинспекции, аварийный комиссар и дорожные службы обеспечили безопасность и отработали перенаправление транспортных потоков.

В учениях задействовали более 30 специалистов и около 14 единиц техники. Участники проверили обмен информацией, координацию действий, спасение пострадавшего, ликвидацию возгорания и организацию движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.