В Ленинском округе организовали голосование на дому

Голосование на дому организовали 18 сентября в Ленинском городском округе для избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья или другим причинам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе избиратели могут проголосовать на дому, если по состоянию здоровья или другим причинам не могут посетить участок. Утром 18 сентября члены участковой избирательной комиссии № 1268 выехали с переносными урнами по двум адресам.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил, что председатели избирательных комиссий примут заявление и придут к избирателю по указанному адресу. Одной из воспользовавшихся этой возможностью стала доктор психологических наук Наталия Маслова, участвовавшая в создании Гагаринского музея в Лопатинской школе.

«Участвовать в выборах очень важно, потому что мы все за сильную страну. Страну надо поддерживать, потому что страна сильна людьми. Люди должны быть активны», — сказала Наталия Маслова.

Маслова проголосовала на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Подать заявление о голосовании на дому можно в дни голосования — 18, 19 и 20 сентября — по телефону своего участка или через представителя. Заявления принимают до 14:00 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.