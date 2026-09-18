Все избирательные участки закрылись в Подмосковье в первый день голосования

В 20 часов все избирательные участки закрылись на территории Подмосковья после первого дня голосования. В пятницу в регионе работали 3933 избирательных участка. Комиссии приступили к опечатыванию стационарных ящиков для голосования, сообщает Мособлизбирком.

По состоянию на 18:00 явка избирателей в Подмосковье составила 19,67%. Общее количество проголосовавших — 1 млн. 211 тыс.159 человек. Из них на участках свой выбор сделали 730 тыс. 820 человек (13, 47%). По ДЭГ проголосовали 480 тыс. 339 избирателей (более 65%).

Участки снова откроются в субботу в 8 часов утра.

Всего в области 3977 избирательных участков — 3925 постоянных и 52 временных. Из них 8 временных УИК в СИЗО были открыты только 18 сентября, еще 44 временных откроются только 20 сентября.

В Московской области численность избирателей составила 6 167 821 (на 1 июля 2026 года). Из них 732 203 человека (11,87%) выбрали голосование с помощью ДЭГ. Видеонаблюдение применяется в помещениях всех 56 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 2583 участковых избирательных комиссий (УИК). В помещениях 1342 УИК ведется видеорегистрация.

Общее количество наблюдателей, заявленных в участковые комиссии, составляет 22 779. 87 наблюдателей назначены в ТИКи. На выборах еще работают 54 СМИ и 565 журналистов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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