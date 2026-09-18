Елена Жарова: наблюдатели подтверждают прозрачность и легитимность выборов

Председатель комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове, сообщает пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Центр общественного наблюдения, который традиционно открывается в Одинцове, дает возможность заглянуть на каждый избирательный участок Подмосковья. Тем самым мы подтверждаем прозрачность и легитимность наших выборов», — сказала Жарова.

Она подчеркнула, что общественным наблюдателем может стать любой желающий — достаточно пройти обучение. Среди наблюдателей есть участники СВО и члены их семей, а также молодые ребята, которые активно делятся впечатлениями в соцсетях.

Жарова добавила, что уже проголосовала на избирательном участке.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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