Отар Кушанашвили сообщил о предстоящей операции

сегодня в 20:20

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о еще одной операции в публикации о смерти биатлониста Сергея Чепикова, передает «Царьград» .

Отар Кушанашвили отреагировал на смерть двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова. Спортсмен умер в 59 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Светлая память! Сплошная онкология. У меня 28-го еще одна операция. Молю: будьте бдительны», — написал журналист в Telegram-канале.

Кушанашвили не уточнил, какое хирургическое вмешательство ему предстоит. С 2024 года телеведущий лечится от рака сигмовидной кишки с метастазами в печени: он перенес операцию по удалению опухоли и курс химиотерапии.

Чепиков был двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира по биатлону. Близкие сообщили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, не уточнив диагноз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.