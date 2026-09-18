Более 300 тыс рублей в месяц предлагают сборщикам яблок в Курской области

Около 340 тыс. рублей в месяц могут заработать сборщики яблок в Курской области. Соответствующая вакансия опубликована на сервисе по поиску работы и подбору персонала hh.ru.

График: 6/1 по 9 рабочих часов вахтовым методом. За одну смену на производстве платят порядка 3 780 рублей. За 45 смен заработная плата составит 170 тыс. рублей (+ бонус в 5 тыс. рублей), 60 смен — 226 800 рублей, 90 смен — 340 200 рублей. При этом есть вахта и на 30 дней.

Работодатель предоставляет работнику проживание и питание компенсацию проезда до вахты, а также бонус в размере 10 тыс. рублей за каждого приведенного друга.

Перед работой кандидатам предстоит пройти оплачиваемое трехдневное обучение.

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