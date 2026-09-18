В Подмосковье завершился первый день голосования: выборы проходят прозрачно

В центре общественного наблюдения в Одинцове подвели итоги завершившегося в Московской области первого дня голосования. По оценкам спикеров, выборы проходят прозрачно и в соответствии с законом, сообщает пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Более 4000 общественных наблюдателей от Общественной палаты Московской области было задействовано в процессе наблюдения», — сказала первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Она добавила, что за весь день через центр общественного наблюдения прошло несколько сотен человек. Это и эксперты, и журналисты, и общественные наблюдатели, представители разных муниципальных образований, общественных объединений, которые на протяжении всего дня имели возможность наблюдать за всеми процедурными элементами на избирательных участках.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в первый день выборов посетила СИЗО, спецприемники, центры социального обслуживания и пункты временного размещения жителей Курской области и ДНР — все, кто там находятся, смогли свободно проголосовать.

«У нас все три дня работает телефон горячей линии — с 8 утра до 8 вечера. Сегодня звонков от наших жителей не было, жалоб не поступало. Поэтому отдельная благодарность сотрудникам участковых избирательных комиссий: благодаря их высокой ответственности и профессионализму процесс выбора проходит прозрачно, спокойно и в полном соответствии с законом», — рассказала Фаевская.

Председатель совета по правам человека в Московской области Марина Юденич подчеркнула: в период голосования важно внимательно относиться к разного рода информации и не поддаваться на уловки.

«Уже с вчера мы получили беспрецедентное количество фейков в социальных сетях и различных пабликах. В целом они сообщали нашим избирателям, что на участках небезопасно и ходить туда не надо. Фейки были от имени избирательной комиссии, министерства иностранных дел, министерства здравоохранения и так далее. Наши коллеги отработали эти фейки, рассказывая, что это именно фейки, и поступать нужно ровно противоположным образом тому, что нам рекомендуют наши противники. То есть надо идти и голосовать. Что мы сегодня и сделали», — заявила Марина Юденич.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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