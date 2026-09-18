Люди застряли на экстремальном аттракционе «Стратосфера» на ВДНХ

Экстремальный аттракцион «Стратосфера» в парке «Орион» на ВДНХ остановился с пассажирами на высоте около 60 метров, сообщает 112 .

По предварительным данным, всего на аттракционе застряли 14 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

В настоящее время причины сбоя в работе «Стратосферы» неизвестны.

Как пишет Mash, застрявших людей успокаивают через громкоговорители. Кабину аттракциона спускают с помощью лебедки. В настоящее время к аттракциону направляются несколько автолестниц.

«Стратосфера» — самый высокий аттракцион в Москве: он поднимает посетителей на высоту 60 метров.

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