«Не обрушение»: тюменские чиновники придумали название для последствий паводка
Тюменские чиновники придумали безопасное название для последствий аномального паводка. В регионе вводили режим ЧС.
Ранее в СМИ появилась информация, что в результате мощного паводка частично разрушилась набережная Туры в Заречном парке.
Однако в пресс-службе администрации Тюмени опровергли данную информацию, назвав фейком. Оказалось, что в результате паводка брусчатка и ограждение не разрушились, а внезапно «изменили геометрию».
В настоящее время проводятся восстановительные работы, которые планируют завершить к 23 сентября.
Летом Тюменская область столкнулась с рекордным паводком и экстремальной жарой. Пик паводка пришелся на начало августа. Из берегов вышли река Тура, что привело к массовой гибели пресноводной рыбы.
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