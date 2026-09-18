«Не обрушение»: тюменские чиновники придумали название для последствий паводка

Тюменские чиновники придумали безопасное название для последствий аномального паводка. В регионе вводили режим ЧС.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате мощного паводка частично разрушилась набережная Туры в Заречном парке.

Однако в пресс-службе администрации Тюмени опровергли данную информацию, назвав фейком. Оказалось, что в результате паводка брусчатка и ограждение не разрушились, а внезапно «изменили геометрию».

В настоящее время проводятся восстановительные работы, которые планируют завершить к 23 сентября.

Летом Тюменская область столкнулась с рекордным паводком и экстремальной жарой. Пик паводка пришелся на начало августа. Из берегов вышли река Тура, что привело к массовой гибели пресноводной рыбы.

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