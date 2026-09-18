ФНС ликвидирует компанию режиссера Тимура Бекмамбетова
Федеральная налоговая служба (ФНС) 16 сентября начала процедуру исключения из ЕГРЮЛ московского ООО «Урбан Медиа», где половина доли принадлежит режиссеру Тимуру Бекмамбетову, сообщает SHOT.
За 2025 год компания отчиталась о нулевой выручке при расходах в 180 тысяч рублей, а ее чистые активы ушли в минус на 2,2 млн рублей. Кроме того, у фирмы обнаружили проблемы с регистрационными сведениями.
«Урбан Медиа» была основана в 2020 году для съемок фильмов и телевизионных программ. Еще 30% компании принадлежат израильскому медиаменеджеру Демьяну Кудрявцеву, оставшиеся 20% — самому ООО. Генеральным директором числится Александр Карпов.
При этом после после того как Бекмамбетов покинул Россию, у него и его родных остались три квартиры в Москве общей стоимостью более полумиллиарда рублей.
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