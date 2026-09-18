ФНС ликвидирует компанию режиссера Тимура Бекмамбетова

За 2025 год компания отчиталась о нулевой выручке при расходах в 180 тысяч рублей, а ее чистые активы ушли в минус на 2,2 млн рублей. Кроме того, у фирмы обнаружили проблемы с регистрационными сведениями.

«Урбан Медиа» была основана в 2020 году для съемок фильмов и телевизионных программ. Еще 30% компании принадлежат израильскому медиаменеджеру Демьяну Кудрявцеву, оставшиеся 20% — самому ООО. Генеральным директором числится Александр Карпов.

При этом после после того как Бекмамбетов покинул Россию, у него и его родных остались три квартиры в Москве общей стоимостью более полумиллиарда рублей.

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