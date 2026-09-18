Стоял двое суток: под Красноярском упавшего в погреб коня вытащили экскаватором

В поселке Береть в Красноярском крае конь угодил в погреб. Его чудом достали оттуда, сообщается на странице melnikovva_t в Instagram*.

Инцидент произошел на базе отдыха «Сказочка». Кони начали драться, в результате чего один из них провалился.

Вытаскивать его из плена пришлось с помощью экскаватора. В погреб был прорыт дополнительный вход.

«Он простоял там почти двое суток», — отмечается в публикации.

В результате спасательной операции конь сам смог выбраться через новый проход. В комментариях многие интернет-пользователи удивились, что он не переломал ноги и назвали это «магией случая».

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.