Стоял двое суток: под Красноярском упавшего в погреб коня вытащили экскаватором
В поселке Береть в Красноярском крае конь угодил в погреб. Его чудом достали оттуда, сообщается на странице melnikovva_t в Instagram*.
Инцидент произошел на базе отдыха «Сказочка». Кони начали драться, в результате чего один из них провалился.
Вытаскивать его из плена пришлось с помощью экскаватора. В погреб был прорыт дополнительный вход.
«Он простоял там почти двое суток», — отмечается в публикации.
В результате спасательной операции конь сам смог выбраться через новый проход. В комментариях многие интернет-пользователи удивились, что он не переломал ноги и назвали это «магией случая».
* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.