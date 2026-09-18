Заполонили веранду: прикормленный из рук россиянки енот привел сородичей

Россиянка прикормила одного енота, однако затем его сородичи тоже захотели полакомиться и пришли в гости целой толпой. Об этом сообщила сама девушка с ником sasha_180__ в Instagram*.

По словам россиянки, во время отдыха к ней из леса пришел енот. Она сжалилась и угостила его.

Вскоре после этого веранду дома заполонили его сородичи. В результате девушке пришлось кормить около семи енотов.

В комментариях под публикацией многие отметили, что это выглядит очень мило. Однако некоторые интернет-пользователи заявили, что надо быть осторожнее, ведь еноты являются переносчиками бешенства. Также они способны «разнести» дом.

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