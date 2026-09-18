Алеся Кафельникова примерила дерзкий образ на показе в Лондоне

Алеся Кафельникова произвела фурор в соцсетях, представив ультраоткровенный и смелый наряд. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова поучаствовала в модном показе в Лондоне, сообщает Super.ru .

Модель опубликовала для подписчиков кадры из-за кулис: Алеся примерила черное кожаное боди и корсет со шнуровкой, показав стройную фигуру.

«Ангел? По крайней мере, так говорят», — отметила она.

Интернет-пользователи начали осыпать модель комплиментами. Они заявили, что она выглядит шикарно, а наряд — «произведение искусства».

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