«Возлюбленная» Филиппа Киркорова встречается с 50-летним челябинским бизнесменом

«Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева, которая регулярно появляется в СМИ в связи с «романом» с Филиппом Киркоровым, впервые показала фото с реальным возлюбленным, сообщает «СтарХит» .

Правда, его лицо Валентина спрятала за смайликом, но в Сети мужчину быстро рассекретили. Возлюбленным 20-летней девушки оказался 50-летний челябинский олигарх Илья Мительман.

Глава кондитерской фабрики старше Валентины на 30 лет, но разница в возрасте пару не смущает. Они счастливы вместе и наслаждаются каждой минутой. В личном блоге Алексеева публикует совместные фотографии с бизнесменом. Недавно пара посетила роскошную свадьбу.

«Его серьезный взгляд и моя улыбка. Он думает, как жить, а я — радоваться», — кокетничала Валентина в соцсетях.

Илья Мительман и Валентина Алексеева вместе всего несколько месяцев. У бизнесмена уже есть двое детей. Ранее олигарху приписывали роман с Жанной Фриске, а также ухаживания за Ольгой Бузовой и Ириной Шейк.

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