Вонючая «закладка»: фекалии чихуахуа чуть не довели до тюрьмы жительницу Сочи

Женщина рассказала, что выгуливала своего чихуахуа по кличке Толик. В какой-то момент питомец «сделал свои собачьи дела», а хозяйка наклонилась, чтобы за ним убрать. Затем к ней подошли сотрудники ППС и поинтересовались, что у нее в салфетке.

По словам жительницы Сочи, она ответила правоохранителям, что убирала фекалии за своим питомцем. Но затем последовал логичный вопрос: «А где собака?». Оказалось, что Толик «куда-то свалил». Полицейские потребовали пройти с ними в ближайший отдел и показать содержимое салфетки. Женщина начала нервничать, но не из-за фекалий в салфетки, а из-за пропавшего питомца.

В пункте полиции с понятыми начали разворачивать салфетку, содержимое которой моментально испортило воздух в помещении. После этого неожиданно появляется Толик и мочится на дверь пункта полиции.

«Как какашка чихуахуа чуть не довела меня до тюрьмы», — подписала пользователь tolikchihua видео с рассказом в Instagram*.

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