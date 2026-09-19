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МИД Египта сообщил о гибели капитана судна при ударе в российском порту

Капитан египетского сухогруза M/V Noran, находившегося в порту России, погиб в результате удара по судну, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД арабской республики.

Ведомство внимательно отслеживает инцидент, произошедший 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ, где на борту M/V Noran находились египетские моряки.

«Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Остальные восемь членов экипажа уже вернулись в Египет. Точное место происшествия и другие детали инцидента МИД Египта не привел.

Согласно информации онлайн-сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, судно M/V Noran под флагом Сент-Китс и Невис двигалось в Батуми из Албании.

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