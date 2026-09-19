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В аэропорту Домодедово сняли ограничения

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово вернулся к работе без ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

Они были нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением ограничений на использование воздушного пространства.

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