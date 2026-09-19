Явка на выборах в Госдуму после первого дня голосования составила 29,75%

По данным на 00:00 мск, явка на выборах депутатов Госдумы к завершению первого дня голосования составила более 29%, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Ход голосования по федеральному округу — 29,75%.

Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

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