Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Согласно заявлению, 18 сентября американский лидер подписал законопроект, «предусматривающий введение и расширение санкций, пошлин и запретов в отношении России».
Кроме того, данный законопроект продлевает действующие санкции против Ирана.
Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за сближения с Канадой.
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