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Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно заявлению, 18 сентября американский лидер подписал законопроект, «предусматривающий введение и расширение санкций, пошлин и запретов в отношении России».

Кроме того, данный законопроект продлевает действующие санкции против Ирана.

Ранее Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за сближения с Канадой.

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