Суд признал банкротом «А4 Магазин» блогера Влада Бумаги

Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании банкротом компании «А4 Магазин», одним из соучредителей которой выступает видеоблогер Влад Бумага. В отношении фирмы открыто конкурсное производство, сообщает РИА Новости .

Юридическое лицо «А4 Магазин» признано несостоятельным, и в компании введена процедура конкурсного производства. На текущий момент сайт сети заблокирован хостинг-провайдером.

По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания была зарегистрирована в апреле 2024 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Основным направлением ее деятельности была розничная торговля напитками и продуктами собственного производства.

В Rusprofile также уточнили, что конкурсным управляющим назначен Константин Глодев. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Выручка организации в 2025 году составила 101,5 млн рублей, тогда как годом ранее — 102,9 млн. Прибыль за год ушла в минус: показатель упал с 5 млн до -13,7 млн рублей.

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