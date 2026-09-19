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Приставы взыскивают с Ларисы Долиной штраф в 4,5 тысячи рублей

Культура

Судебные приставы взыскивают с народной артистки России Ларисы Долиной штраф. Об этом свидетельствуют данные банка исполнительных производств ФССП России, сообщает ТАСС.

Исполнительное производство о взыскании с Долиной было открыто 17 сентября. Штраф составляет 4,5 тысячи рублей

Взыскателем по делу выступает Московская административная дорожная инспекция.

Ранее в Сети нашли фото новой квартиры Долиной.

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