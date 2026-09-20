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Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ночью 19 сентября аэропорты Внуково и Домодедово тоже принимали, отправляли самолеты по согласованию. Тогда вводились ограничения на использование воздушного пространства.

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