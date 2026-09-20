Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ночью 19 сентября аэропорты Внуково и Домодедово тоже принимали, отправляли самолеты по согласованию. Тогда вводились ограничения на использование воздушного пространства.
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