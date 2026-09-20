ПВО откразила атаку 14 БПЛА, летевших к Москве

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Средства противовоздушной обороны отразили атаку 14 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Силами ПВО Минобороны отражена атака 14 беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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