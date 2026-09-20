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При нападении медведя на Камчатке погиб мужчина

Происшествия

В Усть-Камчатском округе на Камчатке человек погиб при нападении медведя. В результате мужчина погиб, сообщает ТАСС.

«Медведь напал на мужчину, он погиб», — сообщили в администрации муниципалитета.

В регионе объявлен режим повышенной готовности. Отмечается, что ведется поиск хищника.

В материале РИАМО разбираемся в причинах агрессивного поведения медведей в 2026 году и рассказываем, как планировать отдых в регионах, где разбушевался хищник.

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