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Беспилотник упал в жилом секторе в Майкопе

Происшествия

Беспилотник упал на территории жилого сектора в Майкопе, пострадавших нет, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«В жилом секторе Майкопа произошло падение беспилотника», — отметил он.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. На месте работают представители экстренных служб, профильных ведомств, администрации города.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника, летевших на Москву.

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