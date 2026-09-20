Беспилотник упал в жилом секторе в Майкопе
Беспилотник упал на территории жилого сектора в Майкопе, пострадавших нет, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
«В жилом секторе Майкопа произошло падение беспилотника», — отметил он.
По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. На месте работают представители экстренных служб, профильных ведомств, администрации города.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника, летевших на Москву.
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