В Архангельской области умерла пострадавшая при ДТП с микроавтобусом и лесовозом

Число погибших в ДТП в Архангельской области, где 11 сентября произошло ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза, увеличилось до 14, сообщил во «ВКонтакте» центр детского отдыха «Северный Артек», где девушка была старшей вожатой.

В больнице скончалась пострадавшая Виктория Дунаева, которая была старшей вожатой детского лагеря «Северный Артек».

«Больше недели она вместе с врачами мужественно боролась за свою жизнь. Мы все это время надеялись и верили. Но чуда, которое мы так ждали, не произошло», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом и грузовиком в Архангельской области погибли 13. В том числе среди погибших — двое детей.

Авария произошла вечером 11 сентября в Холмогорском районе. Пострадавших доставили в медучреждения.

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