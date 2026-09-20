Над резиденцией Трампа перехватили самолет

сегодня в 00:55

Над загородной резиденцией президента США Дональда Трампа в Кемп-Дэвиде перехватили самолет, сообщает РИА Новости.

«Истребитель F-16 НОРАД перехватил воздушное судно авиации общего назначения над Термонтом (штат Мэриленд) 19 сентября примерно в 07:50 (14:50 мск. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребитель выстрелил сигнальными ракетами, которые могли быть видны людям, но при этом не представляли угрозы для них.

Ранее сообщалось, что в графике двусторонних встреч президента США Дональда Трампа во время посещения Генеральной ассамблеи ООН не числится контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.