Над резиденцией Трампа перехватили самолет
Над загородной резиденцией президента США Дональда Трампа в Кемп-Дэвиде перехватили самолет, сообщает РИА Новости.
«Истребитель F-16 НОРАД перехватил воздушное судно авиации общего назначения над Термонтом (штат Мэриленд) 19 сентября примерно в 07:50 (14:50 мск. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что истребитель выстрелил сигнальными ракетами, которые могли быть видны людям, но при этом не представляли угрозы для них.
Ранее сообщалось, что в графике двусторонних встреч президента США Дональда Трампа во время посещения Генеральной ассамблеи ООН не числится контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.