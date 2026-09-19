сегодня в 10:14

Трамп не запланировал встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

В графике двусторонних встреч президента США Дональда Трампа во время посещения Генеральной ассамблеи ООН не числится контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Суспильне».

Американский лидер прибывает в Нью-Йорк 21 сентября. На следующий день запланировано его выступление с трибуны ООН.

Также Трамп проведет серию переговоров с руководителями различных государств.

Украинские журналисты подчеркивают, что на данный момент Зеленский отсутствует среди зарубежных лидеров, с которыми глава Белого дома намеревается провести персональные консультации во время нью-йоркского саммита.

В Нью-Йорке проходит 81-сессия Генассамблеи ООН. Мероприятия проводятся с 18 по 29 сентября.

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