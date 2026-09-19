На Западе СМИ заставляют описывать выборы в РФ как незаконные

Зарубежные структуры предпринимают очередные попытки вмешательства во внутренние процессы РФ, пытаясь подорвать доверие к проходящей избирательной кампании. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России со ссылкой на руководителя комиссии Василия Пискарева.

Парламентарий напомнил о заявлении председателя Государственной Думы Вячеслава Володина относительно циркуляра, направленного во все государства Европейского союза главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Документ содержит призыв не признавать итоги волеизъявления в РФ.

Комментируя эту инициативу, Володин подчеркнул, что западные страны устроит исключительно приход к власти подконтрольных им марионеточных фигур.

По данным комиссии, параллельно с действиями евродипломатии подконтрольная Еврокомиссии, Европарламенту и МИД Германии сеть неправительственных организаций выпустила обращение к представителям СМИ и международным институтам. В нем содержится призыв объявить российские выборы нелегитимными и полностью исключить из употребления профессиональную лексику — такие понятия, как «голосование», «явка», «выборы», «опросы» и «результаты».

К аналогичным действиям присоединились и уехавшие из страны оппозиционеры из структуры «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами». Они также потребовали от мирового сообщества отказать в признании итогов выборов.

Пискарев отметил, что западные центры влияния планомерно формируют информационный фон для последующего непризнания результатов голосования. При этом выборы, проходящие по всей России, фиксируют высокую активность населения и желание граждан самостоятельно определять вектор развития государства.

Попытки сорвать избирательный процесс и дестабилизировать обстановку провалились. В связи с этим недружественные силы перешли к информационным диверсиям и языковым манипуляциям с целью очернить российскую избирательную систему, подготовить почву для нового политического давления.

Тем не менее, как резюмировал глава комиссии, любые зарубежные методички бессильны перед реальным положением дел. Российское общество демонстрирует иммунитет к внешним провокациям, а давление извне только сильнее объединяет граждан вокруг защиты национального суверенитета.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

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