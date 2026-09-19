Навигация и угощения: как «Волонтеры Подмосковья» помогают избирателям в Лобне

На избирательном участке, размещенном в здании спортивной школы Лобни, местным жителям оказывают содействие представители движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома в МАКС .

Один из добровольцев по имени Матвей записал видеообращение. В нем он подробно осветил основные задачи активистов в дни голосования.

По словам волонтера, команда помогает с навигацией и координацией потока посетителей на объекте. Также она содействует в решении организационных вопросов и устраивает для участников голосования специальный сладкий стол с угощениями.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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