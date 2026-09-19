Памфилова заявила об атаках на московскую избирательную систему
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Московская избирательная система подвергалась атакам извне на протяжении всей ночи. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
По уточненной информации, атака продолжается до сих пор. По словам Памфиловой, она очень масштабная и интенсивная.
По словам главы ЦИК, ситуация находится под контролем. Все атаки отбиваются. Дистанционное электронное голосование в столице работает штатно.
Защищенность системы позволяет сохранять непрерывность голосования.
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