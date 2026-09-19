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Памфилова заявила об атаках на московскую избирательную систему

Московская избирательная система подвергалась атакам извне на протяжении всей ночи. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС .

По уточненной информации, атака продолжается до сих пор. По словам Памфиловой, она очень масштабная и интенсивная.

По словам главы ЦИК, ситуация находится под контролем. Все атаки отбиваются. Дистанционное электронное голосование в столице работает штатно.

Защищенность системы позволяет сохранять непрерывность голосования.

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