Делегация ШОС проверила работу Центра общественного наблюдения Подмосковья

Зарубежные наблюдатели проверили работу Центра общественного наблюдения за избирательным процессом в Подмосковье. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Возможность лично удостовериться в полной открытости и легитимности процедуры выборов получила делегация, в состав которой вошли наблюдатели из Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Республики Беларусь.

Руководитель международной миссии, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань пояснила, что прибывшая группа из 15 человек изучает ключевые этапы избирательной кампании. Также она выразила признательность организаторам за всестороннюю поддержку в работе.

В рамках визита для зарубежных гостей устроили подробную ознакомительную экскурсию, продемонстрировав механизмы функционирования ЦОН. Зарубежные эксперты дали высокую оценку современному оснащению центра и получили исчерпывающие ответы на возникшие вопросы.

Пяо Янфань подчеркнула, что в подмосковном Центре общественного наблюдения прикладываются огромные усилия для реализации демократических прав россиян. Иностранный делегат отдельно выделила широкое разнообразие доступных форматов волеизъявления: от классических бумажных бюллетеней до дистанционного электронного голосования.

Также было организовано голосование на территории больниц, в следственных изоляторах. Были обеспечены все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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