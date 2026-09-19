Спортсмены из Люберец выбирают ДЭГ на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму

Спортсмен-экстремал из Люберец, представитель СШОР округа Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проголосовал на выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Московскую областную Думу дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я планирую в следующем году представить в Люберцах новый номер по сценическому экстриму — перетягивание трех автобусов малого класса. Сейчас активно к этому готовлюсь. Однако это не повод пропускать голосование. Выбрал для себя ДЭГ: с его помощью могу сделать выбор, не прерывая тренировку», — рассказал Сергей Агаджанян.

В этом году его примеру последовали и другие спортсмены.

«Посетил Московские областные соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, которые проходят во Дворце спорта „Триумф“ Люберец. Пообщался с тренерами и родителями, многие из них воспользовались возможностью проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Не посещая УИКи, они смогли сделать свой выбор», — отметил представитель Штаба общественного наблюдения городского округа Люберцы Сергей Аболенский.

Выборы депутатов в Госдуму РФ и Мособлдуму в этом году проходят три дня — 8,19 и 20 сентября.

Тем, кто не успел зарегистрироваться для голосования в дистанционном формате, можно сделать свой выбор очно на избирательном участке с 08.00 до 20.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.