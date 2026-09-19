Кончаловский: организация и прозрачность голосования в России совершенствуются

«Я впервые в этом Центре, и мне очень нравится то, что я вижу — организация, внимание, тщательность, с которой Общественная палата подошла к наблюдению за столь важным мероприятием, как выборы в Подмосковье. От года к году организация и прозрачность голосования в нашей стране совершенствуются. Мне кажется, что мы во многом впереди по тем технологиям, которые применяются на выборах», — сказал Кончаловский.

Также зампред Общественной палаты региона отметил, что среди наблюдателей много молодежи, что не может не радовать.

«Очень приятно, что много молодых людей привлечено к наблюдению. На мой взгляд, это формирует у молодого поколения отношение к выборам. Они понимают всю ответственность за будущее нашей страны», — добавил Кончаловский.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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