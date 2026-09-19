Представитель парламента Танзании оценил прозрачность выборов в Подмосковье

Представитель парламента Объединенной Республики Танзания Абдулла Али Хассан Мвиньи в составе делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей посетил Центр общественного наблюдения в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

После экскурсии гость рассказал, что его поразил высокий уровень организации процессов. Он был впечатлен использованием технологий в режиме реального времени для наблюдения за каждым избирательным участком, на котором происходят все операции.

«Очень высокий уровень прозрачности и принятие этой технологии людьми. В политике восприятие и реальность чрезвычайно важны», — отметил представитель парламента Танзании.

По его словам, технологии сделали весь выборный процесс более простым и прозрачным.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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